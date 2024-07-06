23. Kutlu Adalı Basın Ödüllerinin kazananları açıklandı

Gazetemiz Spor Şefi Necati Külahlılar Spor Basın Ödülü'ne layık görüldü

23. Kutlu Adalı Basın Ödülleri kapsamında, ödül almaya hak kazanan basın emekçileri açıklandı.

Sekiz kategoride verilen ödüller kapsamında, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) foto muhabirlerinden Timuçin Yıldırım da, Genç Basın Çalışanları Teşvik Ödülü aldı.

Verilen bilgiye göre, Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ile Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak’ın katılımı ile Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan başkanlığında toplanan seçici kurul, birçok kategoride başarı gösteren basın emekçilerini ödüllendirdi.

Basın-Sen tarafından yapılan açıklamada, ödül töreninin yeri ve tarihinin ileriki günlerde açıklanacağı belirtildi.



23.üncü Kutlu Adalı Basın Ödüllerine layık görülenlerin tam listesi ise şöyle;

Kutlu Adalı Onur Ödülü

Gözde Bedeloğlu

Basın-Sen Özel Ödülü

Christos Christofides

Mesleğe emek verenler

İsmet Özgüren, Selda İçer, Cenk Mutluyakalı, Mehmet Levent, Levent Kutay

Basın Emekçisi Ödülleri

Ebru Akgür Pehlivan (BRT), Orhan İsmailoğlu (Kıbrıs Türk Haber), Kenan Doğu (Kıbrıs Gerçek),Emine Yüksel (Bugün Kıbrıs), Ahmet İkidereli (Havadis), Meltem Hasipoğlu (Mesarya Ajans)

Genç Basın Çalışanları Teşvik Ödülleri

Ahmet Karagözlü (Bağımsız Kıbrıs), Serap Şahin (Yenidüzen), Timuçin Yıldırım (TAK), Yağmur Çal (Kıbrıs Genç TV), Nurgül Ece (Kıbrıs Postası), Bahadır Ayna (Haber Kıbrıs)

Hakan Çakmak Kültür ve Sanat Ödülü

“Tartüf 24” ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

Spor Basınına Hizmet Ödülü

Yücel Hatay

Spor Basın Ödülü

Necati Külahlılar (Halkın Sesi).

