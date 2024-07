Yenierenköy-Dipkarpaz 1. Yaz Festivali başladı

Festivalin açılısında konuşan Başbakan Ünal Üstel, turizm denince akla Karpaz’ın eşsiz doğasının geldiğini kaydederek, hükümet olarak Karpaz bölgesinin her alanda gelişmesi için çalıştıklarını söyledi

Erenköy -Karpaz Belediyesi tarafından organize edilen Yaz Festivalinin ilki dün akşam düzenlenen törenle başladı.Festivalin açılısında konuşan Başbakan Ünal Üstel, turizm denince akla Karpaz’ın eşsiz doğasının geldiğini kaydederek, hükümet olarak Karpaz bölgesinin her alanda gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.Yenierenköy Halk Plajı’nda yer alan etkinlik, Yenierenköy Halk Dansları Topluluğunun gösterisi ile başladı. Konuşmaların ardından Türkiye’nin sevilen ses sanatçısı Sena Şener konser verdi.Birçok sportif ve eğlenceli plaj etkinliklerinin yer alacağı festivalin bu akşamki etkinlikleri, bölgede yaşanan ölümlü trafik kazası nedeniyle iptal edildi.Festival, yarın rap sanatçısı Motive ve yerli gruplardan Otantik konseri ile sona erecek.-BakırcıFestivalin açılış konuşmasını Erenköy Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı yaptı.Bakırcı, doğal güzellikleri ile turizm cenneti olan Karpaz bölgesinin her geçen gün geliştiğini kaydetti ve göreve geldiği iki yıl içerisinde birçok projeyi hayata geçirdiğini söyledi.Konuşmasında Karpaz emirnamesine de değinen Bakırcı, “emirnamenin 21 yıldır bölgenin kanayan yarası olduğunu ve Başbakan Ünal Üstel’in bu konuda aldığı radikal karar ile bölge gençlerinin geleceğine katkı sağlayacağına” inanç belirtti.Bölgede turizmin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığının altını çizen Bakırcı, hükümetin bölgede turizmin canlanması için büyük katkı sağladığını söyledi.-AtaoğluBaşbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, hükümet olarak Karpaz bölgesinin hak ettiği noktayı yakalaması için büyük uğraş verdiklerini söyledi.Bölgenin gelişmesi için birçok konuda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Ataoğlu, Doğu bölgesinde turizmin canlanması adına “karavancılık turizmi” yasasının da tamamlandığını sözlerine ekledi.-ÜstelBaşbakan Ünal Üstel de konuşmasında, Turizm denince akla Karpaz’ın eşsiz doğasının geldiğini kaydederek, hükümet olarak bölgenin, başta turizm olmak üzere her alanda gelişmesi için çalıştıklarını belirtti.Başbakan Üstel, Anavatan Türkiye ile imzalanan protokol çerçevesinde yeni projeler yapıldığını, bu projeler kapsamında da bölgelerde alt yapı ve yol yapımlarına süratle devam edildiğini söyledi.Konuşmasında belediyeler reformuna da değinen Başbakan Üstel, hükümetin yaptığı belediyeler reformunun ne kadar yerinde bir karar olduğunu belediyelerin bölgelerinde hayata geçirdikleri projeler ile gördüğünü dile getirdi.