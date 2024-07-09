“17 yıllık mücadelenin sonucunda yasamız geçti”

Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi, Mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, yasa için 17 yıldır mücadele verdiklerine dikkat çekerek, emlak sektörünün söz konusu yasa ile yasallaşıp artık bir çatıya kavuşacağını söyledi. Sungur “Biz de diğer meslek grupları gibi kendi yasamız tahtında bundan sonra daha kurumsal bir şekilde hareket edebileceğiz” dedi







Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi, Mecliste bugün oy çokluğuyla kabul edildi.

Mecliste konuşan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, yasayla emlak sektörünü denetim ve kontrol altına alarak Birliğe tüzel kişilik kazandırmanın hedeflendiğini söyledi.



Öte yandan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, dün mecliste geçen Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi hakkında bir açıklama yayımladı.

Sungur’un açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi Cumhuriyet Meclisi’nin bugün ki olağanüstü birleşimde oy çokluğu ile kabul edilerek Cumhurbaşkanının onayına sevk edilmiştir. Yüzlerce üyesi bulunan bir meslek olarak hayatlarımızı idame ettirdiğimiz Emlakçılık Sektörü bu yasa önerisinin yasallaşması ile artık bir çatıya kavuşacaktır ve bizde diğer meslek grupları gibi kendi yasamız tahtında bundan sonra daha kurumsal bir şekilde hareket edebileceğiz.

Bugünlere kolay gelinmedi. Bu 17 yıllık bir yolculuk. Bizim için yasamızın geçmesi son derece önemliydi. Mücadelemiz henüz bitmedi. En az bu yasa kadar önemli olan Lisans Yasası ’da bizim için hayati bir öneme sahiptir. Bugünden tezi yok bu yasa önerisinin geçmesi için çalışmaya başlayacağız.

Yıllardır üyelerimize verdiğimiz bir söz vardı. Bu yasayı mutlaka geçireceğimizi söylemiştik. Bu noktada desteklerini esirgemeyen Başbakan Ünal Üstel’e, UBP-DP-YDP Koalisyon hükümetinin birbirinden kıymetli milletvekillerine, komite başkanımız Sayın Yasemin Öztürk ve tüm komite üyelerine, komite toplantısına gönüllü olarak katılıp katkı koyan milletvekillerimize, son oylamada olumsuz oy kullanan ana muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekillerine ve bu süreçte bize inanan bizimle olan tüm dostlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Tüm meslek camiamıza hayırlı olsun yasamız.

Saygılarımızla…