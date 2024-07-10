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Gümrüksüz kıyafetlerle yakalandılar, kaçak çıktılar

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Gönyeli’de Afrika uyruklu iki kadının kaldığı evde gümrüksüz toplam 165 parça kadın kıyafeti ele geçirildi. Tutuklanan zanlılardan birinin 828 gün, diğerinin de 441 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı tespit edildi

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Gümrüksüz kıyafetlerle yakalandılar, kaçak çıktılar
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Gönyeli’de meydana gelen "Gümrüksüz mal tasarrufu ve KKTC'de ikamet izinsiz kalmak” suçlarından tutuklanan 35 yaşındaki Edırı Patience Kapaıve ve 30 yaşındaki Temeowerzuomene Fidelia Frederıck dün mahkemeye çıkarıldı.
Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru duruşmada olguları aktardı.
Polis, 8 Temmuz 2024 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Gönyeli'de Edırı Patience Kapaıve ve Temeowerzuomene Fidelia Frederıck’ın kalmakta oldukları ikametgahları olan Küçük Ümraniye Sokakta bulunan bir apartman dairesinde Gönyeli Polis Karakol Personeli ve CÖŞ ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde gümrüksüz olarak tespit edilen toplam 165 parça muhtelif kadın kıyafetleri bulunarak emare olarak alındığını söyledi.
Polis, zanlının tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrollerinde Edırı Patience Kapaıve’nin 29 Eylül 2023 tarihinden itibaren 441 gün ve Temeoweizuomene Fidelia Frederıck’in ise 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren 828 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini belirtti.
Polis memuru, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal bağları bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.
 
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