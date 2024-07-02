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Hayvan leşleri doğaya bırakılmamalı

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Hayvan leşleri doğaya bırakılmamalı
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Yıldırım sakini vatandaşlarımız, tüm uyarılara rağmen bazı kendini bilmez hayvancıların doğaya bıraktıkları hayvan leşlerinden dolayı hem çevrenin zarar gördüğünü hem de kendilerinin zarar gördüğünü belirterek sitemlerini paylaştılar.
Bize gönderdikleri bazı fotoğrafta görüleceği gibi ölü keçi, inek ve daha birçok hayvan leşinin Yıldırım ovalarında bulunduğunu söyleyen bölge sakinleri “E tabii bu hayvan leşlerinden dolayı başıboş köpekler buralara geliyor. Hal böyle olunca da daha sonra mandıralara saldırarak diğer hayvanlara zarar veriyorlar” diye konuştular.
Bölgedeki hayvancıların daha duyarlı olmasını isteyen vatandaşlarımız, ölen hayvanların gömülerek imha edilmesi gerektiğine dikkat çektiler.
Özellikle başıboş köpeklerin bu leşlerle beslendiğini ve bu nedenle bu köpeklerin her türlü hastalığı yayma riski taşıdığını da sözlerine eklediler.
 
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