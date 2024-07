Polis Örgütünün 60’ıncı yılı nedeniyle resepsiyon düzenlendi

Tatar: “Kıbrıs Türk Polisi uluslararası örgütlerle her tür iş birliğini yapabilecek bir teşkilat noktada”

Kuni: “Hedefimiz etkili, çağdaş ve bilimsel yeni yöntemlerin uygulamaya konulmasını sağlamaktır”



Lefkoşa, 3 Temmuz 24 (TAK): Polis Örgütünün Kuruluşunun 60’ıncı yıl dönümü ve 30 Haziran Polis Günü nedeniyle Polis Genel Müdürlüğünde resepsiyon düzenlendi.



Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı bakan ve milletvekilleri ile diğer askeri ve sivil yetkililer de katıldı.



Gecede, Polis Örgütü için hazırlanan tanıtım filminin gösterimi de yapıldı. Baş Mufettiş

Aydan Arifoğlu kendi yazdığı Polisim isimli şiiri okudu. Gecede, Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı Hafif Müzik Orkestrası ve Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası (Polkestra) da müzik dinletisi sundu.



-Tatar



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, Osmanlı Döneminden itibaren Kıbrıs Türk Polisinin kendini geliştirdiğini, halkın asayiş ve güvenliği için çok önemli görevler ifa ettiğini söyledi.



Tatar, emekliye ayrılan ve bugün burada olmayan tüm eski polisleri yad etti.



Polis teşkilatının her gün güçlenmekte olduğunu belirten Tatar, teknoloji ve araç gereçlerin Teşkilata dahil edilmesi ve Polis Okulundan çıkan genç polislerle çok daha etkin görev yapabilmenin gurur ve iftihar kaynağı olduğunu belirtti.



Polisin özellikle gümrük ve kara para aklama olaylarında uluslararası teşkilatlarla her tür işbirliğini yapabilmesinin ve kendisini geliştirmesinin bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk Polisinin, Türkiye devletinin ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle “uluslararası örgütlerle her tür iş birliğini yapabilecek bir polis teşkilatı” noktasına geldiğini kaydetti.



Önemli olan KKTC’nin nüfus yapısı ve bir takım farklı gelişmelere bağlı olarak Polisin barış, huzur ve asayişi sağlayabilmesi olduğunu kaydeden Tatar, genç polislerin görevlerini en iyi şekilde yapabilmesi ve polis teşkilatını ileriye taşıyabilmesinin en büyük temennisi olduğunu ifade etti.



Genç polislere çok önem verilmesi gerektiğini, hükümetin polis teşkilatındaki bazı zaafiyetlerin giderilmesi için gerekli desteği en erken zamanda vermesi gerektiğini ifade eden Tatar, “Boş ve ihtiyaç olan kadroların doldurulmasıyla daha güçlü polis teşkilatı en büyük temennimiz” dedi.



Tatar, “her türlü illete karşı” mücadele veren polisin elinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.



-Kuni



Polis Genel Müdürü Kasım Kuni konuşmasında, “Polis örgütü olarak bizler, anayasa ve yasalardan almış olduğumuz yetki ve halkımızdan aldığımız büyük güçle, mesai mevhumu gözetmeksizin günün 24 saati, kamu düzeninin temini ve insan haklarının korunması için büyük azim ve kararlılıkla görevimizi yapmaktayız.” dedi.



Kıbrıs’ta polis tarihinin Osmanlı İdaresi ile başladığını kaydeden Kuni, şu ifadeleri kullandı:

“1963 yılı aralık ayında, Kıbrıslı Rumların adayı Yunanistan’a ilhak etmek amacıyla başlattıkları tedhiş eylemleri neticesinde, Kıbrıslı Türkler, Rumlarla ilişkilerini kesmek zorunda kalmış ve kendi bölgelerine çekilmeye başlamışlardır.



Bu dönemde, Rumlardan elinde çok az sayıda motorlu araç ve malzeme kalan Türk Polisi, kendi oluşumunu hızla başarıyla tamamlayarak, tek çatı altında toplanmayı başarmış ve bugünkü polis örgütünün temelleri atılmıştır. İşte bu oluşumun tamamlanma günü olarak kabul edilen 30 Haziran 1964 tarihi, Kıbrıs Türk Polis Teşkilatının kuruluşu olarak kabul görmüş ve 30 Haziran tarihinin de, polis günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir.” dedi.



Kuni, Kıbrıs Türk Polisinin, milli mücadele yıllarında, polislik görevlerinin yanı sıra, Rum saldırılarına karşı, mücahitlerle birlikte çarpıştığını, Kıbrıs Türkü’nün var olma mücadelesinde üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiğini ve adını tarihe yazdırdığını kaydetti.



Kuni, şöyle devam etti:



“EOKA’nın tedhiş eylemlerine başladığı, 01 Nisan 1955 yılından, 1974 Mutlu Barış Harekatına kadar, Türk Polisi, özgürlük savaşında 48 şehit ve kayıp vermiştir. Bu vesile ile vatanı uğruna canını feda eden kahraman aziz şehitlerimizi buradan rahmetle anmadan geçemeyeceğim.



1970 yılına kadar, kazalarda sancaktarlara bağlı olarak görevlerini yürüten Kıbrıs Türk Polisi, 1970 yılında oluşturulan Polis Genel Müdürlüğü makamı ile kurumsallaşma yolunda adım atılarak, merkezden yönetilmeye başlanmıştır.



1984 yılında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu meclisi tarafından çıkarılan 51/1984 sayılı, Polis Örgütü Kuruluş, Görev ve Yetkileri Yasası ile günün koşullarına göre yeniden organize edilen Polis Genel Müdürlüğü, bu düzenleme ile yasal statüye kavuşturulmuştur.



Örgüt olarak bu günlere gelmemize katkı koyan, mesleki bilgi ve tecrübelerini bizlere aktaran benden önceki yöneticilerim ve meslektaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Aziz şehitlerimizi ve vefat eden polislerimizi bir kez daha rahmetle anarken, hayatta olan emeklilerimize de sağlıklı uzun ömürler diler, hasta olan meslektaşlarıma ise acil şifalar dilerim.



Gerek Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, gerekse hükümetimizin desteği ile örgütümüzün, günün koşullarına göre, personel, yeni bina, araç gereç ve teknolojik imkanlarla donatılmasına devam edilmektedir”





-“Hedefimiz yeni yöntemleri uygulamaya koymaktır”



Polis örgütü için yeni çalışmalardan da bahseden Kasım Kuni, “Hedefimiz, toplumun beklenti, ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak, klasik güvenlik yaklaşımları yerine, bireysel özgürlük alanlarını daraltmayacak ve aynı zamanda kamu düzenini sağlayacak; etkili, çağdaş ve bilimsel yeni yöntemlerin uygulamaya konulmasını sağlamaktır. Polis, bireysel hak ve özgürlüklerin kısıtlayıcısı değil, güvencesi durumundadır” dedi.



-Personel sayısının arttırılması…yasal mevzuat eksikliği



Özellikle personel sayısının artırılması, eğitim, teknolojik yapılanma ve yeni yasal düzenlemelerle ilgili pek çok girişim başlattığını kaydeden Kuni, şöyle devam etti:



“Devlet yetkililerimizin de desteğiyle bu eksikliklerimiz kısa sürede giderilerek Polis Teşkilatının daha da güçleneceğine ve halkımıza daha kaliteli hizmet vereceğine inancım sonsuzdur. Polis, görevini yaparken gücünü yasalardan almaktadır. Suçla mücadelede daha etkili olabilmek adına eksikliğini gördüğümüz alanlarda hazırlayıp ilgili makamlara gönderdiğimiz yasa tasarılarının, bir an önce yasallaşması Polis Örgütünün, suçla mücadelede daha da başarılı olmasını sağlayacaktır. Bahsi geçen bu yasal mevzuatların eksikliği Polis Teşkilatının icraatlarında elini zayıflatmaktadır. Hayati önem taşıyan yasaların bir an önce yasallaşıp hayata geçirilmesi, toplumun huzuru ve güvenliği için elzemdir”