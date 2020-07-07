Zorlu maç Dayı’nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Birinci Ligde bugün oynanacak olan 27. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
K-PET Birinci Lig lideri Mesarya’nın, Görneç ile 100. Yıl Stadı’nda oynayacağı maçı İsmail Ercan yönetecek. Haftanın zorlu maçlarından olan Tahsin Mertekçi Stadındaki Yalova – Girne Halk Evi maçında Fehim Dayı düdük çalacak.
27. Hafta maçlarını yönetecek hakemler ve program şöyle:
8 Temmuz Çarşamba, saat 17:45
Yalova – Girne Halk Evi, Tahsin Mertekçi Stadı, Fehim Dayı
Mormenekşe – Esentepe, Cemal Balses Stadı, Zekai Töre
Dörtyol – Lapta, Dörtyol Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Ozanköy – Bostancı Bağcıl, Mustafa Özkayım Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Karşıyaka – Gençler Birliği, Ergin Şahdur Stadı, Serkan Şimşek
Yonpaş Dumlupınar – Çanakkale, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mustafa Öztugay
Mesarya – Görneç, 100. Yıl Stadı, İsmail Ercan