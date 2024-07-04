Yenicami Rus Süper Lig takımıyla oynadı

Burdur'da 1.etap kampı dün tamamlayan ve dün akşam adaya dönen olan Yenicami Rus Premier ligi takımı Akron FC ile karşı karşıya geldi.

Özellikle yabancı oyuncu deneme amaçlı 1.etap kampını Burdur'da yapan siyah beyazlı ekip Güçlü Rus takımı karşısında sahadan 7-0 mağlup ayrıldı.

Siyah beyazlı ekip dünde Türkiye 2.lig takımı Isparta spor ile bir hazırlık maçı yaparak kampı tamamladı.

3 günde 2 antrenman iki de maç yapan siyah beyazlı ekip Ispartaspor karşısında da 1-0 mağlup oldu.

Kampta 10 yabancı deneyen Yenicami bu oyunculardan 1 tanesi ile anlaşarak dün akşam takımla adaya getirdi.



