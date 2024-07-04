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U12 Milli takım futbolcuları ve ailelerine seminer verildi

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U12 Milli takım futbolcuları ve ailelerine seminer verildi
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Trabzonspor’un daveti ile önümüzdeki hafta Trabzon’a hareket edecek olan KKTC U12 Milli Takımı oyuncuları ve aileleri seyahat öncesi bilgilendirildi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda U12 Milli Takımı oyuncuları ve aileler yer aldı. Uzman Psikolog Cansın İskender Ünalmış’ın sunumuyla gerçekleşen toplantıda KTFF Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu, yardımcısı Hasan Özkan, ve antrenör Şener Özdevrim ile KTFF Genel Sekreter Yrd. ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik de hazır bulundu. Yaklaşık iki saatten fazla süren sunumda aileler ve oyuncularla sohbet havasında bir söyleşi gerçekleştiren Uzman Psikolog Cansın İskender Ünalmış, Trabzon seyahati öncesi Ebeveynlerin Sporcu Çocuklar Üzerindeki Etkileri ve Davranışları konu başlığında sunum yaptı.
 
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