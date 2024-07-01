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Yenicami Burdur’da kampa giriyor

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Yenicami alışılagelmişin dışında bir hamle yaparak 23 kişilik futbolcu kadrosu ile yarın Burdur’a giderek 3 günlük kamp çalışması yapacak

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Yenicami Burdur’da kampa giriyor
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Takımlar yeni sezonlarını açmaya başlarken süper ligin başkent temsilcisi Yenicami alışılagelmişin dışında bir hamle yaparak 23 kişilik futbolcu kadrosu ile yarın Burdur’a kampa uçuyor. Teknik adamlığa Hasan Topaloğlu’nu getiren Başkentin siyah beyazlı ekibi Yenicami yarın önce uçakla Antalya’ya uçuyor. Oradan da otobüsle Burdur’a geçerek Lavanta Tepesi Hotel’de 3 günlüğüne 1. Etap kamp çalışmalarına başlıyor. Geçen hafta salon çalışmalarına başlayan siyah beyazlı ekip son 3 gündür araya saha çalışmalarını da başlatarak ön hazırlıkta tempoyu yükseltmeye başladı. Futbolumuzda alışılagelmişin dışında sezon açılışı yapmadan 1.etap kamp çalışmaları için Burdur’a gidecek olan siyah beyazlı ekip sezon açılışını 20 Temmuz’da yapacak. Ağustos ayının sonunda yine 1 haftalık kamp için Burdur’a uçacak olan Yenicami 3 Temmuz Çarşamba günü de çok önemli bir takımla Burdur’da hazırlık maçına çıkacak. Siyah beyazlı yönetim ve teknik heyet bu 3 günlük kamp için yoğun şekilde çalışmalarını sona getirirken Türkiye’de bulundukları sürede çeşitli ülkelerden ve Türkiye’de bulunan 13 yabancı futbolcuyu da kampa davet ederek denemeye alacak. Özellikle yabancı konusunda çok sıkı çalışan teknik heyetin bu kampı yabancı konusunda değerlendirmeyi ön plana aldığı ve menajerler ile devamlı irtibat halinde çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ahmet Gençosman, yöneticiler, teknik heyet ve özel olarak tutulan fitnes hocası ile toplam 29 kişilik kafile ile yarın adadan ayrılacak olan Yenicami takımında askerler ve özel izinli bulunan 2 3 futbolcu dışında kiralıktan dönen oyuncular ve genç takımdan alınan yeni genç oyuncular ile bir ilke imza atarak sezona Türkiye’de start vermiş olacak.
 
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