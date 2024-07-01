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Türk Ocağı Limasol şampiyon

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Türk Ocağı Limasol şampiyon
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Girne’de Antis Belediye Plajı Karaoğlanoğlu'nda 30 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen Play For Hope turnuvası büyük bir heyecanla tamamlandı. Turnuva, genç yaşta aramızdan ayrılan Deniz Nasıfoğlu’nu anmak ve kansere karşı verdiği mücadeleyi selamlamak amacıyla gerçekleştirildi.
Turnuvaya katılan 8 takım arasında kıyasıya rekabet yaşanırken, Türk Ocağı Limasol, gösterdiği üstün performansla turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
Türk Ocağı Limasol, bu başarılarıyla hem turnuvanın şampiyonu oldu hem de izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Turnuvanın amacı, Deniz Nasıfoğlu’nun anısını yaşatmak ve kanserle mücadelede farkındalık yaratmaktı. Bu anlamlı etkinlik, hem sporun birleştirici gücünü hem de toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Elde edilen gelirlerin Onkoloji Hastanesi’ne bağışlanacak olması, turnuvanın anlamını ve değerini bir kat daha artırdı.
Türk Ocağı Limasol’un oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şu şekilde:
Türk Ocağı Limasol 4-0 Doğan Türk Birliği
Türk Ocağı Limasol 5-1 Pera Larnaka Gençler Birliği
FİNAL MAÇI
Türk Ocağı Limasol 2-1 Girne Halk Evi
 
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