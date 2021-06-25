Volkan: Karakterli bir takım yaratmayı hedefliyoruz

Orçun Volkan açıklamalarda bulunurken “Çok koşan, yaptığı işten zevk alan karakterli bir takım yaratmayı hedefliyoruz. Düzkaya, Süper Lige yakışır bir takımdır. İnşallah hak ettiği Süper Lige tekrar geri dönecek.” ifadelerini kullandı

Birinci Ligde misafir olma hedefindeki Düzkaya’nın teknik direktörü Orçun Volkan, yeni sezona yönelik hedeflerini açıkladı.

Orçun Volkan’ın açıklamaları şöyle:

“Kulüp başkanımızın genel kurulu oluşundan ve kadroyu şekillendirme açısından 21 Haziran’da sezonumuzu açtık.

İlk antrenmanımızı tam kadro olarak 22 kişi ile yaptık.Hazırlık sürecini 2 kamp dönemiyle geçirmeyi planladık. 3. hafta içinde yapacağımız 3 günlük kampla hem bizden önce sezon açan takımlarla arayı kapatacağız hem de güzel bir dayanıklılık – kuvvet süreci geçireceğiz. Kamp sayesinde yeni kurmaya çalıştığımız takımın arkadaşlık ilişkilerini de pekiştirmeyi hedefliyoruz. Yeni sezonda çok koşan,yaptığı işten zevk alan karakterli bir takım yaratmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar 5 transfer yaptık. İltaç,Arif,Micheal, Uğurcan ve Bilal’dan sonra 3 – 4 adam daha takviye yapılacak. Takımdakiler de gelenler de hepsi karakterli ve takım oyuncularıdır. Aidiyet duygusu yüksek bir Düzkaya yaratmak istiyoruz.

12 hazırlık maçımız olacak. Düzkayakonumu,tesisleri,dükkanları,belediyesi, taraftarı,alt yapısıyla Süper Lige yakışır bir takımdır. İnşallah hak ettiği Süper Lige tekrar geri dönecek.”



