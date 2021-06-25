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Köksal güven tazeleyecek

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Köksal güven tazeleyecek
BTM Birinci Lig kulüplerinden İskele Trabzonspor’da, 27 Haziran’da İskele Trabzonspor Derneği lokalinde gerçekleştirilecek olan genel kurul öncesinde başkan adaylığı başvuru süresi doldu.
Kulüp başkanlık aday başvurusunusadece mevcut kulüp başkanı Tayfun Köksal yaptı. Tayfun Köksal, 27 Haziran’da yapılacak genel kurulda tek başkan adayı olarak kulüp üyelerinden tekrar onay isteyecek.
 
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