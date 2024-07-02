banner913
banner932
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
22 0
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
25 0
 
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
33 0
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
52 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
34 0
Karavezirler, güven tazeledi
Karavezirler, güven tazeledi
32 0
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
52 0
banner1032

Akova Akademi çalışmalarına hız verdi

banner1020

banner974
Akova Akademi çalışmalarına hız verdi
banner971
İbrahim DALOĞLU
BTM 1. Lig ekiplerinden Akova Vuda Spor Kulübü, alt yapı çalışmalarına hız verdi.
İki ay önce deneyimli antrenör Sami Sözgen yönetiminde çalışmalarına başlayan Akova Akademi 7 - 8 ve 9 - 12 yaş gruplarıyla çalışmalarına devam ediyor.
Sorumlu Sami Sözgen yönetiminde, genç çalıştırıcılar Serkan Tekin, Barış Ünüvardır ve Hasan Tabakçı eşliğinde Akova Eray Vudalı Spor Kompleksi’nde haftada iki çalışmalar yapan Akademiye bölge köylerinden ilgi her geçen gün artıyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.