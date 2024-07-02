Akova Akademi çalışmalarına hız verdi

İbrahim DALOĞLU
BTM 1. Lig ekiplerinden Akova Vuda Spor Kulübü, alt yapı çalışmalarına hız verdi.
İki ay önce deneyimli antrenör Sami Sözgen yönetiminde çalışmalarına başlayan Akova Akademi 7 - 8 ve 9 - 12 yaş gruplarıyla çalışmalarına devam ediyor.
Sorumlu Sami Sözgen yönetiminde, genç çalıştırıcılar Serkan Tekin, Barış Ünüvardır ve Hasan Tabakçı eşliğinde Akova Eray Vudalı Spor Kompleksi’nde haftada iki çalışmalar yapan Akademiye bölge köylerinden ilgi her geçen gün artıyor.
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