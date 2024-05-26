Ussumane Djabi Çetinkaya'da

Başkent ekibi Çetinkaya yabancı kontenjanında Ernest'i kadroda tutarken Osita'nın yerine Yeniboğaziçi'nden kanat forvet Ussumane Djabi'yi transfer etti

Transfer çalışmalarına hızlı başlayan Çetinkaya üç futbolcuyu kadrosuna kattı.

Teknik direktörlük görevine Serkan Önet'i getiren sarı kırmızılılar yabancı kontenjanında Ernest'i kadroda tutarken Osita'nın yerine Yeniboğaziçi'nden kanat forvet Ussumane Djabi'yi transfer etti. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroda bulunan defansta götev alan Agit Altan'ın Hamitköy'den bonservisi alındı.

Orta alanda görev yapan Mustafa Kemal Atlar için de Doğan T.B. kulübüyle yine kiralık olarak anlaşmaya varıldı.

Çetinkaya, kiralık olarak forma giyen kaleci Kemal Bağbal'ın China Bazaar Gençlik Gücü'ne dönmesinden sonra TH Dumlupınar'ın tecrübeli kalecisi Türkkan Delideniz ile görüşüyor. Serbest transfer hakkı olan Türkkan ile görüşmelerin olumlu geçtiği açıklandı.

