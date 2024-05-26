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Korkuteli, Tugay’la coştu

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BTM 2.Lig ‘de 5. Grup takımları Korkuteli ile Alaniçi arasında oynanan 3. Hafta karşılaşmasında Korkuteli’nin golcü oyuncusu Tugay’ın hat-trick yaptığı maçı 4 – 0 kazandı

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Korkuteli, Tugay’la coştu
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Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig ‘de 5. Grup’ta 3. Hafta karşılaşmaları Cumartesi ve Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı.
3. hafta karşılaşmalarından olan Korkuteli ile Alaniçi arasında Dörtyol Adem Nural Stadı’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Korkuteli 4 – 0 kazandı.

Yusufcan Dönder’in yönettiği karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Korkuteli takımı 15. dakikada Tugay ile öne geçerken ilk devrenin skorunu 29. dakikada Mustafa attığı golle 2 – 0 olarak belirledi.
İkinci devrede de etkili oyununu sürdüren Korkuteli takımı Tugay’ın 64. Ve 89 dakikada attığı gollerle maçın skorunu 4 – 0 olarak belirledi.
Korkuteli bu galibiyetle puanını 6 yaparak 2. sıraya yükselirken, Alaniçi 1 puanda kalarak 5. sırada yer aldı.
 
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