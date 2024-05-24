U14 Ligi'nde Final Yolu eşleşmeleri Salı günü belirlenecek

Red7Oil U14 Ligi'nde Final Yolu eşleşmeleri 28 Mayıs Salı günü belli olacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Red7Oil U14 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri 28 Mayıs 2024 Salı günü saat 14.30'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda belli olacak. Ligde 2.Tur tek maç eliminasyon, Çeyrek Final ve Yarı Final ise çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Çekilecek kura ile finale kadar tüm eşleşmeler belli olacak.

Normal sezonda 1.Grup’ta Binatlı YSK, 2.Grup’ta Çetinkaya TSK, 3.Grup’ta Doğan Türk Birliği, 4.Grup’ta Miracle Değirmenlik SK ve 5.Grup’ta Mağusa Türk Gücü gruplarını lider olarak bitirirken grup lideri 5 takımın yanı sıra en iyi 3 grup ikincisi de 2.tura seri başı olarak katılacak. Gruplarını en yüksek puanda tamamlayan grup ikincileri Küçük Kaymaklı TSK, Vadili TÇBSK ve Tremeşeli H. Dumlupınar TSK takımları da seri başı olacak.

Seri başı olan 8 takım; Serhatköy SK, Zümrütköy SK, Yenicami AK, Türk Ocağı Limasol, Tuzlaspor, Ozanköy SK, 1461 İskele Trabzonspor ve Mehmetçik TÇBSK takımları ile eşleşecek. 2.tur karşılaşmaları seri başı takımların ev sahipliğinde gerçekleşecek.



2.TUR: 8-9 HAZİRAN 2024

ÇEYREK FİNAL 1.MAÇ: 15-16 HAZİRAN

ÇEYREK FİNAL 2.MAÇ: 22-23 HAZİRAN

YARI FİNAL 1.MAÇ: 29-30 HAZİRAN

YARI FİNAL 2.MAÇ: 6-7 TEMMUZ

FİNAL: 12 TEMMUZ

