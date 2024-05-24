Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig ‘de heyecan artıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de 1. Grup'ta 4. Hafta diğer gruplarda ise 3. Hafta maçları hafta sonu oynanacak.

Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 3. ve 4. Hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haftanın programı ve yönetecek hakemleri şöyle:

1.GRUP

26 Mayıs 2024, Pazar

17.00 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı A.Gaziveren-Serhatköy (İsmail Ercan)

17.00 Doğancı Emek Stadı Yedidalga-Gayretköy (Abdullah Genç)

17.00 Gayretköy Sahası Akçay-Zümrütköy (Serdar Gürpınar)

2.GRUP

25 Mayıs 2024, Cumartesi

17.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı T.E.Tepebaşı-Göksu S.D (Mustafa Torun)

17.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Akdeniz-E.Sadrazam Kayalar (Abdullah Genç)

26 Mayıs 2024, Pazar

17.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı Tatlısu-Çamlıbel (Mehmetcan Erli)

3.GRUP

25 Mayıs 2024, Cumartesi

17.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Taşkent-Ağırdağ Boğaz (Burak Mandıralı)

26 Mayıs 2024, Pazar

17.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Bahçeli-Yenikent Perçinci (Burak Yiğit)

17.00 Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı Dağyolu-Alayköy (Mustafa Torun)

4.GRUP

25 Mayıs 2024, Cumartesi

17.00 Gaziköy Şenol Stadı Gaziköy-Kırıkkale (Yusuf Atlar)

26 Mayıs 2024, Pazar

17.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı Doğukent-Dilekkaya (Halil Atlar)

17.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akıncılar-Aslanköy (Serkan Özdenkçi)

5.GRUP

25 Mayıs 2024, Cumartesi

17.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Mutluyaka-E.U.Güvercinlik (Fatih Bardakçıoğlu)

17.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akdoğan-Pergama (Zekai Töre)

26 Mayıs 2024, Pazar

17.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Korkuteli-Alaniçi (Yusufcan Dönder)

6.GRUP

25 Mayıs 2024, Cumartesi

17.00 İskele Cumhuriyet Stadı Ötüken-Boğaziçi (Yusufcan Dönder)

26 Mayıs 2024, Pazar

17.00 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzon-Serdarlı (Cenk A.Özfuttu)

7.GRUP

25 Mayıs 2024, Cumartesi

17.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı H.Falyalı Kumyalı-S.R.Yarköy (Halil Atlar)

17.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Ç.G.Yedikonuk-Ergazi (İbrahim Katmer)

26 Mayıs 2024, Pazar

17.00 Mehmetçik Stadı Büyükkonuk-Bafra (Şakir Azizoğlu)



