U12 Milliler Trabzon’a hazırlanıyor

Necati KÜLAHLILAR

Trabzonspor’un daveti üzerine 8 Temmuz’da Trabzon’a gidecek olan U12 Milli Takımı’mız hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Hüseyin Kızmazoğlu, Hasan Özkan, Şener Özdevrim ve Hüseyin Mertol nezaretinde çalışan milliler bugün yapacağı çalışmanın ardından Trabzon’a gidecek.

Kafilede teknik heyetin yanı sıra Kafile Başkanı olarak KTFF 2.Başkanvekili Hüseyin Duvarcı ile KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi de yer alacak.



