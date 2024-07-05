banner913
banner932
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
35 0
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
28 0
 
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
40 0
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
30 0
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
42 0
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
66 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
39 0
banner1032

U12 Milliler Trabzon’a hazırlanıyor

banner1020

banner974
U12 Milliler Trabzon’a hazırlanıyor
banner971
Necati KÜLAHLILAR
Trabzonspor’un daveti üzerine 8 Temmuz’da Trabzon’a gidecek olan U12 Milli Takımı’mız hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Hüseyin Kızmazoğlu, Hasan Özkan, Şener Özdevrim ve Hüseyin Mertol nezaretinde çalışan milliler bugün yapacağı çalışmanın ardından Trabzon’a gidecek.
Kafilede teknik heyetin yanı sıra Kafile Başkanı olarak KTFF 2.Başkanvekili Hüseyin Duvarcı ile KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi de yer alacak.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.