BTM 2. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de gruplarda son iki haftaya girilirken, bir üst tura çıkacak takımların kimler olacağı merakla bekleniyor.

1.Grup’ta 12. diğer gruplarda ise 9. Haftanın oynanacağı BTM 2. Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haftanın maç programı ve hakemleri şöyle:



1.GRUP (12.Hafta)

6 Temmuz 2024, Cumartesi

18.00 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı A.Gaziveren-Doğancı (Zekai Töre)

18.00 Zümrütköy Stadı Zümrütköy-Gayretköy (Mustafa Torun)

18.00 Doğancı Emek Stadı Yedidalga-Serhatköy (Halil Atlar)

2.GRUP (9.Hafta)

6 Temmuz 2024, Cumartesi

18.00 Girne Pia Bella Sahası Göksu SD-E.Sadrazam Kayalar (İbrahim Katmer)

18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Akdeniz-Tatlısu (Serdar Gürpınar)

18.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı T.E.Tepebaşı-Çamlıbel (İsmail Ercan)

3.GRUP (9.Hafta)

6 Temmuz 2024, Cumartesi

18.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Taşkent-Yenikent Perçinci (Burak Mandıralı)

18.00 Gayretköy Sahası Dağyolu-Bahçeli (Emir Turalı)

18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Ağırdağ Boğaz-Alayköy (Şahin Coşkun)

4.GRUP (9.Hafta)

7 Temmuz 2024, Pazar

18.00 Kırıkkale Stadı Kırıkkale-Aslanköy (Şakir Azizoğlu)

18.00 Gaziköy Şenol Stadı Gaziköy-Dilekkaya (Abdullah Genç)

18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akıncılar-Doğukent (Yusuf Atlar)

5.GRUP (9.Hafta)

6 Temmuz 2024, Cumartesi

18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı E.U.Güvercinlik-Alaniçi (Mehmet V.Çelik)

18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Korkuteli-Akdoğan (Serkan Özdenkçi)

7 Temmuz 2024, Pazar

18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Mutluyaka-Pergama (Ahmet Genç)

6.GRUP (9.Hafta)

7 Temmuz 2024, Pazar

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı Boğaziçi-Serdarlı (Arif Malek)

7.GRUP (9.Hafta)

6 Temmuz 2024, Cumartesi

18.00 Mehmetçik Stadı Büyükkonuk-Ergazi (Yusufcan Dönder)

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı S.R.Yarköy-Bafra (Mehmetcan Erli)

18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı H.F.Kumyalı-Ç.G.Yedikonuk (Cenk A.Özfuttu)

