BTM 2. Lig’de haftanın maç programı açıklandı

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de grup maçlarında son haftalara doğru ilerleniyor.

BTM 2. Lig 1. Grup’ta 12. ve son hafta, diğer gruplarda ise 9. Hafta maçlarının programı açıklandı.

BTM 2. Lig’de haftanın programı şöyle:



1.GRUP (12.HAFTA)

6 Temmuz 2024, Cumartesi

18.00 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı A.Gaziveren-Doğancı

18.00 Zümrütköy Stadı Zümrütköy-Gayretköy

18.00 Doğancı Emek Stadı Yedidalga-Serhatköy

2.GRUP (9.HAFTA)

6 Temmuz 2024, Cumartesi

18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Akdeniz-Tatlısu

18.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı T.E.Tepebaşı-Çamlıbel

18.00 Girne Pia Bella Sahası Göksu SD-E.Sadrazam Kayalar

3.GRUP (9.HAFTA)

6 Temmuz 2024, Cumartesi

18.00 Gayretköy Sahası Dağyolu-Bahçeli

18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Ağırdağ Boğaz-Alayköy

18.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Taşkent-Yenikent Perçinci

4.GRUP (9.HAFTA)

7 Temmuz 2024, Pazar

18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akıncılar-Doğukent

18.00 Gaziköy Şenol Stadı Gaziköy-Dilekkaya

18.00 Kırıkkale Stadı Kırıkkale-Aslanköy

5.GRUP (9.HAFTA)

6 Temmuz 2024, Cumartesi

18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı E.U.Güvercinlik-Alaniçi

18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Korkuteli-Akdoğan

7 Temmuz 2024, Pazar

18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Mutluaka-Pergama

6.GRUP (9.HAFTA)

7 Temmuz 2024, Pazar

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı Boğaziçi-Serdarlı

7.GRUP (9.HAFTA)

6 Temmuz 2024, Cumartesi

18.00 Mehmetçik Stadı Büyükkonuk-Ergazi

18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı H.F.Kumyalı-Ç.G.Yedikonuk

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı S.R.Yarköy-Bafra

