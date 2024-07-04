BTM 2. Lig’de haftanın maç programı açıklandı

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de grup maçlarında son haftalara doğru ilerleniyor.
BTM 2. Lig 1. Grup’ta 12. ve son hafta, diğer gruplarda ise 9. Hafta maçlarının programı açıklandı.
BTM 2. Lig’de haftanın programı şöyle:
1.GRUP (12.HAFTA)
6 Temmuz 2024, Cumartesi
18.00 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı A.Gaziveren-Doğancı
18.00 Zümrütköy Stadı Zümrütköy-Gayretköy
18.00 Doğancı Emek Stadı Yedidalga-Serhatköy
2.GRUP (9.HAFTA)
6 Temmuz 2024, Cumartesi
18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Akdeniz-Tatlısu
18.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı T.E.Tepebaşı-Çamlıbel
18.00 Girne Pia Bella Sahası Göksu SD-E.Sadrazam Kayalar
3.GRUP (9.HAFTA)
6 Temmuz 2024, Cumartesi
18.00 Gayretköy Sahası Dağyolu-Bahçeli
18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Ağırdağ Boğaz-Alayköy
18.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Taşkent-Yenikent Perçinci
4.GRUP (9.HAFTA)
7 Temmuz 2024, Pazar
18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akıncılar-Doğukent
18.00 Gaziköy Şenol Stadı Gaziköy-Dilekkaya
18.00 Kırıkkale Stadı Kırıkkale-Aslanköy
5.GRUP (9.HAFTA)
6 Temmuz 2024, Cumartesi
18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı E.U.Güvercinlik-Alaniçi
18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Korkuteli-Akdoğan
7 Temmuz 2024, Pazar
18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Mutluaka-Pergama
6.GRUP (9.HAFTA)
7 Temmuz 2024, Pazar
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı Boğaziçi-Serdarlı
7.GRUP (9.HAFTA)
6 Temmuz 2024, Cumartesi
18.00 Mehmetçik Stadı Büyükkonuk-Ergazi
18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı H.F.Kumyalı-Ç.G.Yedikonuk
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı S.R.Yarköy-Bafra
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.