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Türk Ocağı’nda, Dedekorkut’la yollar ayrıldı

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Türk Ocağı’nda, Dedekorkut’la yollar ayrıldı
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Süper Ligden 1. Lige düşen Türk Ocağı Limasol, Teknik Direktör Ahmet Dedekorkut ile yolları ayırdığını açıkladı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada Ahmet Dedekorkut'a teşekkür edilerek kariyerinde başarılar dilendi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Sevgili Türk Ocağı Limasol taraftaları ve futbolseverler,
Bugün, antrenörümüz Ahmet Dedekorkut ile yollarımızı ayırdığımızı bildirmek istiyoruz. Ahmet hocamız, görev süresi boyunca takımımıza büyük emekler verdi. Kendisine bu süreçte göstermiş olduğu özveri, disiplin ve bağlılık için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bu vesileyle Ahmet hocamıza gelecekteki kariyerinde başarılar dileriz. Teşekkürler Ahmet Dedekorkut yolun açık olsun!
Türk Ocağında yeni sezonda görev için Emre Perçinci ile anlaşıldığı öğrenilirken 1-2 gün içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. 
 
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