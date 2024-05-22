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Özdenefe: “Kadın futboluna yönelik yürütülen projeler çok anlamlı”

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Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, geleneksel kalıpların dışına çıkılarak kadın futboluna yönelik yürütülen projeleri çok anlamlı bulduklarını kaydetti

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Özdenefe: “Kadın futboluna yönelik yürütülen projeler çok anlamlı”
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Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kadın Futbol Ligleri temsilcilerinden oluşan bir heyeti kabul etti.
Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde CTP milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Şifa Çolakoğlu ile bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers da hazır bulundu.
Kabulde konuşan Özdenefe, kadın milletvekilleri olarak maçları takip ettiklerini ve yürekten desteklediklerini ifade etti.
Özdenefe, kadın futbolunda üçüncü sezonun geride kaldığını, futbolcuların öz güvenlerini artırarak çok ciddi aşama kaydettiğini ve statlara da seyircilerin gelmeye başladığını söyledi.
Kız çocuklarının küçük yaşlardan itibaren spora yönlendirilmesi gerektiğini belirten Özdenefe, geleneksel kalıpların dışına çıkılarak kadın futboluna yönelik yürütülen projeleri çok anlamlı bulduklarını kaydetti.
Sporun her branşında kadınların karşılaştıkları zorluklara da değinen  Özdenefe, gerekli farkındalığın toplumun her kesiminde oluşması için birlikte çalışacaklarını ifade etti.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arzu İzveren de, federasyon olarak kadın futboluna gerekli desteği verdiklerini, kadın futbol takımlarının zorlu bir sezonu hak ederek başarıyla tamamladığını söyledi.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kadın Futbol Sorumlusu Simay Kanan da, kadın futbolunu küçük yaşlardan itibaren kız çocuklarına sevdirmek için çalıştıklarını ve bu noktada da son 3 sezonda ivme yakaladıklarını belirtti.
Geleceğe yönelik projelerden de bahseden Kanan, kız çocuklarını sahada ter dökmek için istekli gördüğünü izlenimlerinin de bu yönde olduğunu kaydetti.
Kabulde, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye forma hediye edildi.
Konuşmaların ardından hediye teatisi gerçekleşti.
 
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