Tur, garga pençesinde

Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği’ni dolu tribünler önünde oynanan maçın uzatma dakikalarında 2-1 mağlup edip, deplasmanda atılan gol avantajıyla finale yükseldi. Hakemlerin başarılı bir yönetim sergiledikleri maç avantajlı çıkan Doğan Türk Birliği, bulduğu pozisyonları da değerlendiremeyince finale yükselemedi

Yer: Mete Adanır StadıHakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Yusuf BakarDTB: Cem, Serhan, Ahmet, Salih, Çağrı, Erdinç(Ali Savaşan), Sercan(Koral), Kenan(Ali Akbulut), Billy, Weston, Aydın (Afün)MTG: Ufuk, Yasin, Yusuf, Sami, Adil, Mehmet Erol, Mehmet Gürlü, Ünal, Arif(Şenol), Dinopeter(Nevzat), PeterNicosia Group Kıbrıs Kupası finalinde Yenicami’nin rakibi Mağusa Türk Gücü oldu. Yarı final ilk maçında Doğan Türk Birliği’ne 1-0 mağlup olan şampiyon, rövanşta 90. dakikada Şenol’ungolüyle maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda Doğan Türk Birliği Rasaq ile 92’de skoru eşitlese de 94’te Peter Ebi’nin attığı gol Mağusa Türk Gücü’nü finale taşıdı.“Atamayana atarlar.” kuralının kurbanı olan Doğan Türk Birliği, normal sürede 3 net pozisyonu değerlendiremezken, kalesindeki ilk pozisyonda da golü yedi.Doğan’da Çağrı Kıral, uzatmalarda ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü. Kupada final maçı 7 Ağustos Cuma günü Atatürk Stadı’nda oynanacak.Dk 20 Ceza sahası sol çaprazından Weston'un dönerek vuruşunu, kaleci Ufuk mükemmel çıkardı. Dk 63 Doğan Türk Birliği'nin Kenan ile kullandığı frikikte kaleci Ufuk topu mükemmel çıkardı.Dk 70 Kenan'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Billy'nin vuruşunu Ufuk ayaklarıyla önledi.Dk 90 Doğan Türk Birliği ceza alanında oluşan karambolde topa son vuran Şenol golü attı. 0 1Dk 90+1 Yasin'in kullandığı frikikte yere vurup havalanan top üst direkten döndü. Weston topu uzaklaştırdı.Dk 92 Weston topu rakip alanda süratle taşıyıp soldan bindiren Razaq'a topu aktardı. Razaq golü attı. 1 1Dk 94 Dinopeter'in soldan ortasında Peter arka direkte sonucu belirleyen golü attı. 1 2