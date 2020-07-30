Tur, garga pençesinde

Yer: Mete Adanır Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Yusuf Bakar
DTB: Cem, Serhan, Ahmet, Salih, Çağrı, Erdinç(Ali Savaşan), Sercan(Koral), Kenan(Ali Akbulut), Billy, Weston, Aydın (Afün)
MTG: Ufuk, Yasin, Yusuf, Sami, Adil, Mehmet Erol, Mehmet Gürlü, Ünal, Arif(Şenol), Dinopeter(Nevzat), Peter
Soydan SAKALLI
Nicosia Group Kıbrıs Kupası finalinde Yenicami’nin rakibi Mağusa Türk Gücü oldu. Yarı final ilk maçında Doğan Türk Birliği’ne 1-0 mağlup olan şampiyon, rövanşta 90. dakikada Şenol’ungolüyle maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda Doğan Türk Birliği Rasaq ile 92’de skoru eşitlese de 94’te Peter Ebi’nin attığı gol Mağusa Türk Gücü’nü finale taşıdı.
“Atamayana atarlar.” kuralının kurbanı olan Doğan Türk Birliği, normal sürede 3 net pozisyonu değerlendiremezken, kalesindeki ilk pozisyonda da golü yedi.Doğan’da Çağrı Kıral, uzatmalarda ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü. Kupada final maçı 7 Ağustos Cuma günü Atatürk Stadı’nda oynanacak.
Dk 20 Ceza sahası sol çaprazından Weston'un dönerek vuruşunu, kaleci Ufuk mükemmel çıkardı. Dk 63 Doğan Türk Birliği'nin Kenan ile kullandığı frikikte kaleci Ufuk topu mükemmel çıkardı.
Dk 70 Kenan'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Billy'nin vuruşunu Ufuk ayaklarıyla önledi.
Dk 90 Doğan Türk Birliği ceza alanında oluşan karambolde topa son vuran Şenol golü attı. 0 1
Dk 90+1 Yasin'in kullandığı frikikte yere vurup havalanan top üst direkten döndü. Weston topu uzaklaştırdı.
Dk 92 Weston topu rakip alanda süratle taşıyıp soldan bindiren Razaq'a topu aktardı. Razaq golü attı. 1 1
Dk 94 Dinopeter'in soldan ortasında Peter arka direkte sonucu belirleyen golü attı. 1 2
(Foto: Özgür GÖKSEL – Necati KÜLAHLILAR)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.