banner411
banner69
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
9 0
Kartal finale kondu
Kartal finale kondu
41 0
 
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
24 0
Haspolat farklı başladı
Haspolat farklı başladı
288 0
Cinayet mi? hak mı?
Cinayet mi? hak mı?
27 0
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
121 0
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
152 0
banner460

Limasol'da deprem

banner27

Meteoroloji Dairesi merkez üssü Limasol olan 3.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Limasol'da deprem

 

Daireden yapılan açıklamada, “Bugün saat 05:31 lokalde, dairemize bağlı Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 35 km  uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre ML:3.9 olan bir deprem kaydedilmiştir. Yapılan ilk değerlendirme  sonucunda depremin merkez üssünün  34.85 kuzey ve 32.97 doğu koordinatlarında, yaklaşık 23 km derinliğinde Limasol olduğu saptanmıştır” denildi. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.