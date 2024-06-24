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Trabzonspor 5 ismi KAP'a bildirdi

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Trabzonspor, Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram, Denis Dragus ve Ozan Tufan için transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi

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Trabzonspor 5 ismi KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, 5 isimle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve KAP'da yer alan açıklamada, Hull City'nin futbolcusu Ozan Tufan, Standard Liege'den Denis Mihai Dragus, serbest statüde yer alan Borna Barisic, John David Lundstram ile Anthony Nwakaeme'nin kulübe transferi konusunda görüşmelere başlandığı kaydedildi.
 
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