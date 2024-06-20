Taklacı teklifleri değerlendiriyor

Ülkemizden birçok birinci lig takımının listesinde en başta yer alan Erhan Çınara Türkiye takımlarından da teklifler gelirken, bu teklifleri değerlendirerek kararını vereceğini açıkladı

2023-24 futbol sezonun ilk devresini Mormenekşe, ikinci devresini ise Miracle Değirmenlik takımında geçiren golcü isim Erhan Çınar’a yeni sezon öncesi ülkeden teklifler gelmeye devam ediyor.

Ülkemizden birçok birinci lig takımının listesinde en başta yer alan Erhan Çınar’a Türkiye takımlarından da teklifler geliyor.

Memleketi Iğdır’da olan ve bayram tatilinin hemen sonrasında teklifleri değerlendirmeye başlayacağını belirten Erhan Çınar, Kıbrıs’tan 3 takımdan ciddi teklifler aldığını ve Türkiye’den gelen tekliflerle birlikte değerlendirme yapacağını ifade eden Erhan Çınar, Kıbrıs’ı çok sevdiğini ve geri dönmesinin sürpriz olmayacağını belirtirken, en doğru kararı verip futbol yaşantısına devam edeceğini sözlerine ekledi.

