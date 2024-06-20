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Lefke’de aday yok, genel kurul ertelendi

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Lefke’de aday yok, genel kurul ertelendi
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Aksa Süper Ligde batı bölgesinin tek ekibi Lefke Türk Spor Kulübü’nde dün yapılması planlanan Olağan Genel Kurul, başkan adayı olmaması nedeniyle 26 Haziran Çarşamba gününe ertelendi.
Kulüp yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada 20 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.30’da yapılması planlanan 93. Dönem Olağan Genel Kurulu’nun süre dolmasına rağmen başkanlık için başvuru olmamasından dolayı aynı gündemle toplanmak üzere 26 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 20.30’a ertelendiği duyuruldu.
 
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