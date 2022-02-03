Süper Lig’de haftanın maçının hakemi Kerem Eran

AKSA Süper Ligi’nin 17. Haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı.
Üst sıraları ilgilendiren önemli maçta Mağusa Türk Gücü ile Merit A. Yeşilova arasındaki mücadeleyi tecrübeli hakem Kerem Eran yönetecek.
Karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
AKSA SÜPER LİG
5 ŞUBAT 2022 – CUMARTESİ
14.00 Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda Mesarya-Türk Ocağı (Serhan Şimşek)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Göçmenköy (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Lefkoşa Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Lefke (Evren Karademir)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Yonpaş Dumlupınar (Hüseyin Özkan)
6 ŞUBAT 2022 – PAZAR
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Hamitköy (Hüseyin Eyyupler)
14.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Cihangir (Fehim Dayı)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-BafÜ.Yurdu (Turgay Misk)
14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-MeritA.Yeşilova (Kerem Eran)
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