Zor maçın hakemi Özpaşa

AKSA 1. Ligin 17. haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Haftanın zirveyi ilgilendiren önemli mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan M.Değirmenlik – SFC Dörtyol maçını Osman Özpaşa yönetecek.
5 ŞUBAT 2022 – CUMARTESİ
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-Düzkaya (Ali Özer)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Çanakkale (Ferhat Tuna)
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Stadı’nda M.Değirmenlik-SFC Dörtyol (Osman Özpaşa)
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-ChinaBazaarG.Gücü (Mustafa Öztugay)
6 ŞUBAT 2022 – PAZAR
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-B.Bağcıl (Hakan Ünal)
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Mormenekşe (Emre Öztaşlı)
14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Görneç (Zekai Töre)
14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Y.Boğaziçi-Karşıyaka (Mehmet Sezener)
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