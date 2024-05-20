Drift sezonu YDÜ Kampüsü’nde açıldı

Drift NEU 2024 KKTC Drift Şampiyonası, 19 Mayıs 2024 Pazar günü Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapılan muhteşem yarışla başladı. Tüm şampiyonların katıldığı yarışta zafer İbrahim Yücebaş’ın olurken Enver Haskasap ikinci oldu. Semi-Pro kazananı ise Sarp Toprak Ölmez oldu

19 Mayıs 2024 Pazar günü Drift NEU organizasyonu ile gerçekleştirilen 2024 KKTC Drift Şampiyonası’nın ilk yarışı, tam bir yıldızlar geçidi oldu. KKTC Tarihinin tüm şampiyonlarının, Türkiye’nin iki şampiyon pilotunun ve iddialı sporculardan oluşan toplam 16 Drift pilotu izleyenlere görsel bir şölen sundu. Sıralamalarla başlayan yarışta 91 puan alarak zirveye yerleşen isim 3 kez KKTC Drift şampiyonu Enver Haskasap oldu. Onu 90 puanla 2019 şampiyonu Akay Akbil ve 83,67 puanla 2 kez KKTC Drift şampiyonu İbrahim Yücebaş takip etti. Pistin çevresinin yaklaşık 5bin kişilik bir seyirci grubuyla dolup taştığı etkinliği KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan S. Günsel ve ailesi tribünden takip etti.

SEMİ-PRO’DA BİRİNCİ SARP TOPRAK ÖLMEZ

Sıralamaların ardından Semi-Pro kategorisi yarışları yapıldı. Keyifli eşleşmelerin ardından Sarp Toprak Ölmez birinciliği almayı başarırken, Yaşam Karakurt ikinciliği, yarışın en genç sporcusu Şafak Şen üçüncülüğü ve Cengizhan Güngör dördüncülüğü aldı.

SON ŞAMPİYON BIRAKTIĞI YERDEN BAŞLADI

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Avrupa Drift Şampiyonası hakemlerinin oluşturduğu hakem heyetinin puanlarıyla gerçekleştirilen yarışta kapı kapıya mücadeleler yaşandı. Her eşleşmede seyircilerin büyük desteğini alan yarışçılar nefes kesen bir resital sundular. Eşleşmeler sonunda yarı finalde 2019 Türkiye Red Bull Car Park Drift Şampiyonu Fahim Reza ile 3 kez KKTC Drift Şampiyonu Enver Haskasap eşleşti. Diğer yarı finalde ise 2019 şampiyonu Akay Akbil ile 2 kez KKTC Drift Şampiyonu İbrahim Yücebaş eşleşti. Uzun bir aranın ardından Drift yarışlarına dönen 2 kez KKTC Drift şampiyonu Celal Bozbeyli ile 2013 şampiyonu Kerim Beşok şanssız bir şekilde çeyrek finalde elenirken Türkiye Drift Şampiyonası lideri Berfu Tutumlu da elenen isimler arasındaydı. Haskasap ve Yücebaş yarı finalde rakiplerini elemeyi başararak finale kaldılar. İlk turlarda birbirlerine üstünlük sağlayamayan ikili nefes kesen performanslar sergilediler. Gün sonunda kazanan 2023 şampiyonu İbrahim Yücebaş oldu. İkinci Enver Haskasap olurken üçüncü Akay Akbil oldu. Yarı finalde aracı arızalanan Fahim Reza ise dördüncü oldu.

ÖDÜLLERİ CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR VERDİ

Yarışın ardından ödül töreni İkas Market önünde kurulan podyumda yapıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da çok keyif aldığını söylediği yarışta dereceye girenlere kupalarını Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan S. Günsel ile birlikte takdim etti.



Pro Kategori:

1.İbrahim Yücebaş

2.Enver Haskasap

3.Akay Akbil

4.Fahim Reza

Semi-Pro Kategori:

1.Sarp Toprak Ölmez

2.Yaşam Karakurt

3.Şafak Şen

4.Cengizhan Güngör

