Sertoğlu, Başbakan’dan garanti aldı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu,Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD) yılın başarılıları ödül gecesinde yaptığı konuşmada, futbola yapılması gereken katkının yapılacağının garantisini Başbakan Ersin Tatar'dan aldığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, bu sözü aldıktan sonra yılın başarılıları ödül gecesini de 15 - 20 gün içerisinde gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.



