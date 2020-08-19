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Finalin adı: PSG -Bayern Münih

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Finalin adı: PSG -Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fransa'nın Olympique Lyon ekibini 3-0 yenen Almanya temsilcisi Bayern Münih, adını finale yazdırdı. "Alman panzeri", finalde bir başka Fransız ekibi PSG ile karşılaşacak.
Bayern Münih, Serge Gnabry'nin 18 ve 33. dakikalarda kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti 
Karşılıklı gol pozisyonlarına sahne olan mücadelenin ikinci yarısında da gol bulan taraf Alman ekibi oldu.
88. dakikada sahneye çıkan golcü oyuncu Robert Lewandowski, Bayern Münih'i 3-0 öne geçirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bayern Münih, finale çıkan ikinci takım oldu. Bayern Münih, finalde pazar günü PSG ile kozlarını paylaşacak.
 
 
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