Serhat, süper lig kulüplerinin radarında

Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy, takımın yıldızı Serhat Deste’yi futbolcusunun önünü açma adına kiralık futbolcular listesine koymuştu.

Serhat Deste için Süper Lig kulüpleri devreye girerken özellikle Çetinkaya ve Mesarya takımları genç yıldızla yakından ilgileniyorlar. Hamitköy kulübü de oyuncusunun Süper Lig’de oynamasına sıcak bakıyor.

Sağ bek ve sol bek mevkileri başta olmak üzere orta saha ve hücum bölgesinde oynama özellikleri olan Serhat Deste, Birinci Lig’de oldukça başarılı bir sezonu geride bıraktı.

Forvet oyuncusu olmamasına rağmen hat trick yaptığı maç olan Serhat Deste, yaptığı asistlerin yanı sıra 13 golle sezonu tamamlamıştı.

