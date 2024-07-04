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Antrenör adaylarına "Futbol Oyun Kuralları" hakkında eğitim verildi

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Antrenör adaylarına "Futbol Oyun Kuralları" hakkında eğitim verildi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen C Lisans Antrenörlük Kursu devam ediyor.
Eğitim çalışmaları kapsamında dün Merkez Hakem Kurulu(MHK) eğitmenleri tarafından  "Futbol Oyun Kuralları" hakkında bir eğitim gerçekleştirildi.
Eğitimde interaktif bir düzeni sağlama adına MHK Başkanvekili Derviş Atakan ve Süperlig Hakemlerinden Utku Hamamcıoğlu da eğitimde sunum yaptı.
 
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