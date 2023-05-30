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Şampiyon Galatasaray

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MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime iki hafta kala Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, 23. kez şampiyonluğa ulaştı

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Şampiyon Galatasaray
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Eryaman Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray mutlu sona ulaştı.

Başkent ekibini Mauro Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira golleriyle 4-1 yenen sarı-kırmızılılar, puanını 82'ye yükseltti ve 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı.

MKE Ankaragücü ise 39 puanda kaldı.

Galatasaray, 7. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. MKE Ankaragücü, 16. dakikada Taylan Antalyalı'nın asistinde Milson'un attığı golle skora denge getirdi: 1-1.

Mauro Icardi, 39'da bir kez daha sahneye çıktı ve takımını başkentte yeniden öne geçirdi: 1-2.

İlk yarı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 73. dakikada kaydettiği golle skoru 3-1'e getirdi.

Sergio Oliveira, 78'de attığı kafa golüyle takımını 4-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, başkentte MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi ve sezonu şampiyon tamamladı.

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