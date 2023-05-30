Fenerbahçe'ye galibiyet yetmedi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyapor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etmesiyle şampiyonluk şansını kaybetti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Sarı lacivertliler, 2. dakikada Arda Güler'in şık asistini gole çeviren Enner Valencia'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Uzatma dakikalarında Miha Zajc ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrılsa da Galatasaray'ın Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenmesiyle şampiyonluk şansını kaybetti. Galatasaray aldığı galibiyetle sezonu şampiyon tamamladı.

Sarı lacivetliler bu galibiyetle puanını 77'ye çıkardı. 38 puanda kalan Antalyaspor ise küme düme hattından uzaklaşma fırsatını kullanamadı.

Enner Valencia, Alex de Souza’yı geride bırakarak Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. (29 gol)