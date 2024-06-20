RED7OIL U14 Ligi’nde çeyrek finalistler belirlendi

RED7OIL U14 Ligi 2.Tur karşılaşmaları sonunda rakiplerini mağlup etmeyi başaran Çetinkaya, Vadili, T.H.Dumlupınar, M.Değirmenlik, MağusaT.Gücü, Doğan T.Birliği, K.Kaymaklı ve Binatlı çeyrek finale yükselen takımlar oldular.
2.TUR SONUÇLARI
Çetinkaya-1461 İskele Trabzon (5-0)
Vadili-Mehmetçik (7-0)
T.H.Dumlupınar-Zümrütköy (8-0)
M.Değirmenlik-Yenicami (1-0)
MağusaT.Gücü-Ozanköy (5-2)
Doğan T.Birliği-Serhatköy (1-0)
K.Kaymaklı-Tuzlaspor (4-0)
Binatlı-Türk Ocağı (4-1)
ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMALARI ÇİFT MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE
Çeyrek final 1.karşılaşmaları 22-23 Haziran’da, ikinci karşılaşmaları ise 25-26 Haziran’da oynanacak.
ÇEYREK FİNAL 1.KARŞILAŞMALARININ PROGRAMI:
22 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ
18.30 GazimağusaCanbulat Stadı MağusaT.Gücü-Çetinkaya
18.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-Doğan T.Birliği
23 HAZİRAN 2024, PAZAR
18.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-T.H.Dumlupınar
18.30 Gaziköy Şenol Stadı Vadili-K.Kaymaklı
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.