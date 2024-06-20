RED7OIL U14 Ligi’nde çeyrek finalistler belirlendi

RED7OIL U14 Ligi 2.Tur karşılaşmaları geçtiğimiz hafta sonu oynanırken rakiplerini mağlup eden sekiz takımın çeyrek final eşleşmeleri de belirlenmiş oldu

RED7OIL U14 Ligi 2.Tur karşılaşmaları sonunda rakiplerini mağlup etmeyi başaran Çetinkaya, Vadili, T.H.Dumlupınar, M.Değirmenlik, MağusaT.Gücü, Doğan T.Birliği, K.Kaymaklı ve Binatlı çeyrek finale yükselen takımlar oldular.

2.TUR SONUÇLARI

Çetinkaya-1461 İskele Trabzon (5-0)

Vadili-Mehmetçik (7-0)

T.H.Dumlupınar-Zümrütköy (8-0)

M.Değirmenlik-Yenicami (1-0)

MağusaT.Gücü-Ozanköy (5-2)

Doğan T.Birliği-Serhatköy (1-0)

K.Kaymaklı-Tuzlaspor (4-0)

Binatlı-Türk Ocağı (4-1)

ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMALARI ÇİFT MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE

Çeyrek final 1.karşılaşmaları 22-23 Haziran’da, ikinci karşılaşmaları ise 25-26 Haziran’da oynanacak.

ÇEYREK FİNAL 1.KARŞILAŞMALARININ PROGRAMI:

22 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ

18.30 GazimağusaCanbulat Stadı MağusaT.Gücü-Çetinkaya

18.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-Doğan T.Birliği

23 HAZİRAN 2024, PAZAR

18.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-T.H.Dumlupınar

18.30 Gaziköy Şenol Stadı Vadili-K.Kaymaklı

