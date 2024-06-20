banner913
banner932
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
19 0
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
21 0
 
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda bugün banket temizliği yapılacak
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda bugün banket temizliği yapılacak
21 0
Limit üstü kalıntı en çok elma ve biberde
Limit üstü kalıntı en çok elma ve biberde
30 0
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
33 0
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
41 0
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
44 0
banner1032

RED7OIL U14 Ligi’nde çeyrek finalistler belirlendi

banner1020

RED7OIL U14 Ligi 2.Tur karşılaşmaları geçtiğimiz hafta sonu oynanırken rakiplerini mağlup eden sekiz takımın çeyrek final eşleşmeleri de belirlenmiş oldu

banner974
RED7OIL U14 Ligi’nde çeyrek finalistler belirlendi
banner971
RED7OIL U14 Ligi 2.Tur karşılaşmaları sonunda rakiplerini mağlup etmeyi başaran Çetinkaya, Vadili, T.H.Dumlupınar, M.Değirmenlik, MağusaT.Gücü, Doğan T.Birliği, K.Kaymaklı ve Binatlı çeyrek finale yükselen takımlar oldular.
2.TUR SONUÇLARI
Çetinkaya-1461 İskele Trabzon (5-0)
Vadili-Mehmetçik (7-0)
T.H.Dumlupınar-Zümrütköy (8-0)
M.Değirmenlik-Yenicami (1-0)
MağusaT.Gücü-Ozanköy (5-2)
Doğan T.Birliği-Serhatköy (1-0)
K.Kaymaklı-Tuzlaspor (4-0)
Binatlı-Türk Ocağı (4-1)
ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMALARI ÇİFT MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE
Çeyrek final 1.karşılaşmaları 22-23 Haziran’da, ikinci karşılaşmaları ise 25-26 Haziran’da oynanacak.
ÇEYREK FİNAL 1.KARŞILAŞMALARININ PROGRAMI:
22 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ
18.30 GazimağusaCanbulat Stadı MağusaT.Gücü-Çetinkaya
18.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-Doğan T.Birliği
23 HAZİRAN 2024, PAZAR
18.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-T.H.Dumlupınar
18.30 Gaziköy Şenol Stadı Vadili-K.Kaymaklı
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.