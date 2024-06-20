BTM 2. Lig’de haftanın programı açıklandı

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de ikinci devre maçları oynanmaya başlandı.

KTFF BTM Kurulu Birinci grupta 9. ve diğer gruplarda ise 7. Haftanın programını açıkladı.

BTM 2. Lig’de haftanın programı şöyle:

1.GRUP (9.Hafta)

22 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Zümrütköy Stadı Zümrütköy-A.Gaziveren

18.00 Doğancı Emek Stadı Yedidalga-Akçay

23 Haziran 2024, Pazar

18.00 Zümrütköy Stadı Serhatköy-Doğancı

2.GRUP (7.Hafta)

22 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı Çamlıbel-E.Sadrazam Kayalar

23 Haziran 2024, Pazar

18.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı Tatlısu-T.E.Tepebaşı

18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Akdeniz-Göksu S.D.

3.GRUP (7.Hafta)

22 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Bahçeli-Taşkent

18.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı YenikentPerçinci-Alayköy

23 Haziran 2024, Pazar

18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı Dağyolu-Ağırdağ Boğaz

4.GRUP (7.Hafta)

22 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Kırıkkale Stadı Dilekkaya-Aslanköy

23 Haziran 2024, Pazar

18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akıncılar-Kırıkkale

18.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Doğukent-Gaziköy

5.GRUP (7.Hafta)

22 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı Pergama-Alaniçi

18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akdoğan-Mutluyaka

23 Haziran 2024, Pazar

18.00 Dörtyol AdemNural Stadı Korkuteli-E.U.Güvercinlik

6.GRUP (7.Hafta)

22 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzon-Boğaziçi

7.GRUP (7.Hafta)

22 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Mehmetçik Stadı Büyükkonuk-S.R.Yarköy

23 Haziran 2024, Pazar

18.00 İskele Cumhuriyet Stadı Ergazi-H.FalyalıKumyalı

18.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Ç.G.Yedikonuk-Bafra

