BTM 2. Lig’de haftanın programı açıklandı

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de ikinci devre maçları oynanmaya başlandı.
KTFF BTM Kurulu Birinci grupta 9. ve diğer gruplarda ise 7. Haftanın programını açıkladı.
BTM 2. Lig’de haftanın programı şöyle:
1.GRUP (9.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Zümrütköy Stadı Zümrütköy-A.Gaziveren
18.00 Doğancı Emek Stadı Yedidalga-Akçay
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 Zümrütköy Stadı Serhatköy-Doğancı
2.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı Çamlıbel-E.Sadrazam Kayalar
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı Tatlısu-T.E.Tepebaşı
18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Akdeniz-Göksu S.D.
3.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Bahçeli-Taşkent
18.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı YenikentPerçinci-Alayköy
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı Dağyolu-Ağırdağ Boğaz
4.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Kırıkkale Stadı Dilekkaya-Aslanköy
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akıncılar-Kırıkkale
18.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Doğukent-Gaziköy
5.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı Pergama-Alaniçi
18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akdoğan-Mutluyaka
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı Korkuteli-E.U.Güvercinlik
6.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzon-Boğaziçi
7.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Mehmetçik Stadı Büyükkonuk-S.R.Yarköy
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 İskele Cumhuriyet Stadı Ergazi-H.FalyalıKumyalı
18.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Ç.G.Yedikonuk-Bafra
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