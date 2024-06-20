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BTM 2. Lig’de haftanın programı açıklandı

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BTM 2. Lig’de haftanın programı açıklandı
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Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de ikinci devre maçları oynanmaya başlandı.
KTFF BTM Kurulu Birinci grupta 9. ve diğer gruplarda ise 7. Haftanın programını açıkladı.
BTM 2. Lig’de haftanın programı şöyle:
1.GRUP (9.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Zümrütköy Stadı Zümrütköy-A.Gaziveren
18.00 Doğancı Emek Stadı Yedidalga-Akçay
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 Zümrütköy Stadı Serhatköy-Doğancı
2.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı Çamlıbel-E.Sadrazam Kayalar
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı Tatlısu-T.E.Tepebaşı
18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Akdeniz-Göksu S.D.
3.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Bahçeli-Taşkent
18.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı YenikentPerçinci-Alayköy
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı Dağyolu-Ağırdağ Boğaz
4.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Kırıkkale Stadı Dilekkaya-Aslanköy
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akıncılar-Kırıkkale
18.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Doğukent-Gaziköy
5.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı Pergama-Alaniçi
18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akdoğan-Mutluyaka
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı Korkuteli-E.U.Güvercinlik
6.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzon-Boğaziçi
7.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Mehmetçik Stadı Büyükkonuk-S.R.Yarköy
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 İskele Cumhuriyet Stadı Ergazi-H.FalyalıKumyalı
18.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Ç.G.Yedikonuk-Bafra
 
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