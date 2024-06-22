Red Oil U-14 Ligi’nde çeyrek final zamanı

Red Oil U-14 Ligi Çeyrek final ilk maçlarının hakemleri açıklandı.

Bugün ve yarın saat 18.30’da başlayacak olan karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Çeyrek final 1.karşılaşmalarının programı ve hakemleri şöyle:

22 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ

18.30 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-Çetinkaya: Mehmetcan Erli

18.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-Doğan T.Birliği: Talha Emre

23 HAZİRAN 2024, PAZAR

18.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-T.H.Dumlupınar: Emirhan Yılmaz

18.30 Gaziköy Şenol Stadı Vadili-K.Kaymaklı: Nurhan Kutlugün

