Red Oil U-14 Ligi’nde çeyrek final zamanı

Red Oil U-14 Ligi Çeyrek final ilk maçlarının hakemleri açıklandı.
Bugün ve yarın saat 18.30’da başlayacak olan karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Çeyrek final 1.karşılaşmalarının programı ve hakemleri şöyle:
22 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ
18.30 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-Çetinkaya: Mehmetcan Erli
18.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-Doğan T.Birliği: Talha Emre
23 HAZİRAN 2024, PAZAR
18.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-T.H.Dumlupınar: Emirhan Yılmaz
18.30 Gaziköy Şenol Stadı Vadili-K.Kaymaklı: Nurhan Kutlugün
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