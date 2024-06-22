BTM 2. Lig’de heyecan sürüyor

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de Birinci grupta 9. ve diğer gruplarda ise 7. Hafta maçları bugün ve yarın oynanacak.
KTFF BTM Kurulu Birinci grupta 9. ve diğer gruplarda ise 7. Haftanın oynanacağı haftanın maçlarının hakemlerini açıkladı.
BTM 2. Lig’de haftanın programı ve hakemleri şöyle:
1.GRUP (9.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Zümrütköy Stadı Zümrütköy-A.Gaziveren: Ahmet Genç
18.00 Doğancı Emek Stadı Yedidalga-Akçay: İbrahim Katmer
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 Zümrütköy Stadı Serhatköy-Doğancı: Mehmetcan Erli
2.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı Çamlıbel-E.Sadrazam Kayalar: Zekai Töre
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı Tatlısu-T.E.Tepebaşı: Mustafa Torun
18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Akdeniz-Göksu S.D: Baran Marangoz
3.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Bahçeli-Taşkent: Abdullah Genç
18.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı Yenikent Perçinci-Alayköy: Berk Bağrıkara
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı Dağyolu-Ağırdağ Boğaz: Abdülkadir Karadağ
4.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Kırıkkale Stadı Dilekkaya-Aslanköy: Halil Atlar
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akıncılar-Kırıkkale:Burak Mandıralı
18.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Doğukent-Gaziköy: Şahin Coşkun
5.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı Pergama-Alaniçi: Mehmet Volkan Çelik
18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akdoğan-Mutluyaka: Yusuf Atlar
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Korkuteli-E.U.Güvercinlik: Serdar Gürpınar
6.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzon-Boğaziçi: Yalçın Kabacıklı
7.GRUP (7.Hafta)
22 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Mehmetçik Stadı Büyükkonuk-S.R.Yarköy: Yusufcan Dönder
23 Haziran 2024, Pazar
18.00 İskele Cumhuriyet Stadı Ergazi-H.Falyalı Kumyalı: Arif Malek
18.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Ç.G.Yedikonuk-Bafra: Cenk Aras Özfutu
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