Ramadan Cemil Turnuvasında görkemli final

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda, Pazartesi akşamı oynanacak final ve ödül töreninin görkemli geçmesi için organizasyon sorumluları toplantı gerçekleştirdi

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncülük ve final maçları 14 Aralık Pazartesi akşamı Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahasında gerçekleşecek. Saat 18.00’da üçüncülük maçı saat 19.00’da ise şampiyonluk maçı başlayacak.

Karşılaşmalar sonrası düzenlenecek törende turnuvaya katılan 14 takıma ve turnuvaya katkı koyanlara ödüller dağıtılacak.

Organizasyon sorumlusu İbahim Özsoy yaptığı açıklamada, Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil hanım ile aldıkları karar doğrultusunda bu yıl turnuvada mücadele eden yaşı en büyük futbolcu olan Raif Ertürk’e (59), katılan tüm takımlara, dereceye girenlere, hakemlere, turnuvanın başından sonuna kadar organizasyonun yanında olan Foto Evliya’ya ve basın kuruluşlarına ödüller takdim edileceğini duyurdu.

Organizasyon sorumlusu İbrahim Özsoy ve organizasyon komitesi üyeleri Necati Özsoy ile Ahmet Özsoy, final programını ve ödüllendirmeyi belirlemek için Işın Ramadan Cemil ile değerlendirme toplantısı yaptılar.

