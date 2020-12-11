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KTSYD’den sağlık iş birliği

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KTSYD’den sağlık iş birliği
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Physio Point Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi arasında protokol imzalandı.
Protokol çerçevesinde KTSYD üyeleri ve yakınları merkez tarafından sunulan hizmetlerden indirimli olarak yararlanabilecek.
Faydaların geçerli olacağı protokol, Physio Point Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ile Fizyoterapist İbrahim Öksüzoğulları tarafından imzalandı.
 
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