Puma Kadınlar Ligi 3. Hafta maç sonuçları

Vadili-Dem’s Cons.Mağusa SA: 0 – 4
China B.G.Gücü-1461 İsk.Trabzonspor: 10 – 1
Y.Dumlupınar-K.Kaymaklı: 1 – 2
Taşkınköy-T.Ersalıcı Dikmen Gücü: 0 – 2
A.Yeşilova-M.Değirmenlik : 6 – 0
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