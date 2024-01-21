Karşıyaka, Kupaya farklı başladı

Süper Lig ekibi Karşıyaka konuk ettiği 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Esentepe ‘yi 4 – 0 mağlup ederek kupadaki iddiasını ortaya koydu

Northernland Kıbrıs Kupası 1.Tur mücadelesinde AKSA Süper Lig’den Miracle Karşıyaka ile AKSA 1.Lig ekibi Girne Halk Evi karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-0’lık skor ile kazanan Miracle Karşıyaka, tur atlayan taraf oldu.

Mücadeleye hızlı başlayan Caner Oshan’ın öğrencileri, 11’inci dakikada Mustafa Süzgen’in kafa golü ile 1-0 öne geçti.

Yeşil beyazlılar ikinci golü 23’üncü dakikada kaydetti. Takımın etkili oyuncularından Burak Koçar topu filelere yollayarak skoru 2-0 yaptı.

29’da Karşıyaka’nın üçüncü golü rakip takım oyuncusundan geldi. Mustafa Soytürk’ün kendi kalesine attığı golle skor 3-0’a geldi ve ilk yarı da bu skor ile tamamlandı.

İkinci yarıda skor rahatlığını yakalayan Karşıyaka, 60’da Diatta ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak ikinci tura yükseldi.

