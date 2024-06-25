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Polisler golleri Eybil Efendi anısına atıyor

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İkinci Eybil Efendi Polis Futsal Turnuvası bugün Atatürk Spor Salonunda gerçekleşen açılış seremonisinin ardından başladı

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Polisler golleri Eybil Efendi anısına atıyor
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Polis Örgütü’nün Kuruluşunun 60’ıncı yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Geleneksel 2. Eybil Efendi  Salon Futbol (Futsal) Turnuvası” bugün başladı.
Bu yıl 12 takımın yer aldığı turnuva,  Atatürk Spor Salonunda gerçekleşen açılış seremonisinin ardından, Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ'nin başlama vuruşunu yaptığı, Lefkoşa Polis Müdürlüğü-B takımı ve İskele Polis Müdürlüğü takımları arasında oynanan açılış maçı ile başladı.
Bugün ve yarın oynanacak grup maçlarının ardından, 27 Haziran Perşembe günü oynanacak yarı final ve final maçları ile turnuva tamamlanacak.

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen ve geleneksel hale gelen Polis Salon Futbol  Turnuvaları geçen yıldan itibaren, 29 Haziran 2022 tarihinde yaşamını yitiren PGM I. Yardımcısı Eybil EFENDİ anısına atfedildi.
 
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