Çavuş: "Perşembe Çiftçiler Birliği'yle görüşüp tahıl fiyatlarını açıklayacağız"

Meclis Genel Kurulu'nda güncel konuşmalarda konuşma yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat, “Tarımsal Üretimde Sürüncemede Kalan Konular... Artan Üretim Maliyetleri, Düşen Alım Gücü...” konulu güncel konuşma yaptı.

Kürşat, hasat sezonunda sona gelindiğini ancak arpa buğday fiyatlarının açıklanmadığını, bu yüzden de sorunların yaşandığını kaydetti. Kürşat, bu konuda hükümeti eleştirerek, TÜK’ün de alımar için ambarları açmadığını söyledi.

Kürşat, ürünlerin açıkta tutulduğunu ve doğal olaylardan dolayı zarar görme riski yaşandığını ifade ederek, ambarların ne zaman açılacağını sordu. Türkiye ile ülkedeki maliyetleri karşılaştıran Kürşat, üreticilerin korunması gerektiğini kaydetti.

Tohumluktaki sıkıntılardan ötürü verim kaybı yaşandığını da belirten Kürşat, girdi maliyetlerinin üreticiler için büyük bir sıkıntı olduğunu anlattı.

Narenciyedeki sıkıntılara da değinen Kürşat, hayvancıların eylem yapmasına sebep olan maliyetler yanında küçükbaşta yaşanan fiyat artışlarına dikkat çekti, üretimin sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Kürşat, üreticinin önünü göremediğini ifade ederek, bir an önce bilimsel verilerle tarım sektöründe sürdürülebilir bir yapının sağlanması gerektiğini söyledi, hükümeti göreve çağırdı.

Türkiye ile imzalanan protokolde tarımla ilgili yer alan maddeye de değinen Kürşat, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın hedeflerinin ne olduğu yanında süt politikasının ne olacağını sordu.



Çavuş

Kürşat'ı yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kürşat’ın konuşmasında yanlış bilgiler olduğunu ifade ederek, geçmiş döneme ait rakamlarla ilgili bilgiler verdi, bakanlık olarak gerçek rakamlara dayalı hedeflerle tarım sektörünün sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını söyledi.

Fiyatları belirlemek için ciddi bir çalışma ve değerlendirme yaptıklarını ifade eden Çavuş, bu hafta içinde perşembe günü Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile görüşüp, fiyatı açıklayacaklarını, ambarların da gerekli düzenlemelerin ardından açılacağını anlattı.

Çavuş, her çalışmayı üretici birlikleriyle görüşerek yaptıklarını belirterek, desteklerin de bu çerçevede üretici dostu kimlikleriyle belirleneceğini söyledi, her zaman üreticinin yanında olduklarını kaydetti.

Narenciye üreticisinin de her zaman yanında olduklarını belirten Çavuş, genel bütçede tarımın payını artırarak sıkıntıları aşmaya çalıştıklarını, ödemeleri zamanında yaptıklarını, zararları zamanında ödediklerini işaret etti.

Et fiyatları ile ilgili eleştirilere de cevap veren Çavuş, hayvan üreticileri ile birlikte karar vererek, sektörü geliştirmeye devam edeceklerini söyledi, küçükbaşta yatırımların arttığına işaret etti.

Bunun da yaptıkları çalışmaların olumlu olduğunu gösterdiğini ifade eden Çavuş, bakanlık olarak süt evleri dahil olmak üzere küçükbaşı geliştirmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Çavuş, tarım sektörüne bugüne kadar katkı sağlayan, yatırım yapan herkese teşekkür ederek, tarıma yapılan her yatırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğuna dikkat çekti.

Soruları da yanıtlayan Çavuş, hububat fiyatlarının, kuraklıklar dahil tüm maliyetler belirlendikten sonra açıklanacağını, birlik ile istişareleri yaptıklarını ve hızlı bir şekilde fiyat belirlenip alımların başlayacağını söyledi.

Çavuş, tarımın her alanında üreticiyle birlikte hareket etmeye ve gereken adımları atmaya devam edeceklerini kaydetti.