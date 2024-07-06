Polis Genel Müdürlüğü'nden KTFF'ye teşekkür

Polis Örgütü’nün 60’ıncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası Kutlama Etkinlikleri kapsamında, Atatürk Spor Salonunda üç gün süreyle düzenlenen Geleneksel 2’inci Eybil Efendi Polis Salon Futbol Turnuvası tamamlandı. Turnuva organizasyonunda destek veren ve resmi hakemlerle maçların oynanmasını sağlayan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)’ye bu bağlamda teşekkür plaketi takdim edildi. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret eden Polis Genel Müdürlüğü yetkilisi Levent Uzun, katkılarından dolayı KTFF’ye teşekkür etti. PGM ayrıca hakem organizasyonunda kendilerine yardımcı olan Niyazi Nizam’a da KTFF MHK adına teşekkür plaketi takdim etti.