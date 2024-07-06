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Ölümlü motosiklet kazasıyla ilgili bir kişi tutuklandı

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Ölümlü motosiklet kazasıyla ilgili bir kişi tutuklandı
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Polis dün akşam Karpaz-Yenierenköy yolunda meydana gelen ve KB 457 plakalı motosiklet sürücüsü Münür Ekşi’nin (E-20) ölümüne sebep olan kazayla ilgili detayları açıkladı ve kazayla alakalı olarak 1 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Açıklamaya göre, saat 20.00 sıralarında Yenierenköy-Dipkarpaz Anayolu Türet Market yakınlarında, Mehmet Özaltınok (E-35) yönetimindeki RM 570 plakalı van ile yolun sağında park halindeyken, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yaptı.  O esnada motosikleti ile Dipkarpaz-Yenierenköy istikametinde seyreden Münür Ekşi de direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçerek, elektrik direğine çarparak motosikletten düştü.
Kaza sonucu ağır yaralanan Ekşi, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, RM 570 plakalı araç sürücüsü Mehmet Özaltınok ise tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
 
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