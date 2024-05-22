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Ralliciler bu kez Alevkayası’na tırmanacak

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Ralliciler bu kez Alevkayası’na tırmanacak
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği Tırmanma Şampiyonasının 2. Yarışı gerçekleştirilecek. Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonasının 2. Yarışı Tuning Torch destekleriyle 25 Mayıs Cumartesi Alevkayası’nda gerçekleşecek. Ahmet Demirel Ralli Kupasına da puan verecek yarış saat 14.00’te başlayacak. Yarış sonunda dereceye giren yarışmacılara kupaları verilecek.
 
 
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